Morte per una liposuzione low-cost a Roma Dott Schiavone | Chirurgia estetica? Non è un selfie è un bisturi

Una tragica fatalità scuote Roma: una donna perde la vita durante una liposuzione low-cost in una clinica non autorizzata. In un’epoca in cui il desiderio di bellezza si lega alla convenienza, si riaccendono i riflettori sui rischi nascosti dietro il risparmio estremo. La chirurgia estetica, infatti, non è un selfie, ma un bisturi: attenzione a non mettere in gioco la propria vita per un prezzo troppo basso.

Una donna muore in una struttura non autorizzata: riflettori accesi sulla chirurgia estetica fuori controllo e sui pericoli del risparmio estremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morte per una liposuzione low-cost a Roma, Dott. Schiavone: “Chirurgia estetica? Non è un selfie, è un bisturi”

In questa notizia si parla di: chirurgia - estetica - morte - liposuzione

“Sono stata costretta a sottopormi a un intervento di chirurgia estetica a 25 anni a causa di un commento mentre giravo un film”: Jamie Lee Curtis racconta - Jamie Lee Curtis condivide un episodio significativo della sua vita: a 25 anni, un commento di un direttore della fotografia sulle sue "borse sotto gli occhi" la costrinse a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Chirurgia estetica: medico indagato a Roma e sotto processo a Brescia! Il medico José Lizarraga Picciotti, indagato per omicidio colposo dopo la morte di una donna a Roma per una liposuzione. Per tutti i dettagli sulla vicenda clicca su http://radioroma.it Vai su X

Sequestrati 14 centri di estetica in varie regioni: 1160 controlli dei carabinieri del Nas. L'operazione dopo la morte di una donna che aveva avuto un malore durante un intervento di liposuzione in un laboratorio non autorizzato a Roma Vai su Facebook

Morta per liposuzione, chirurgo e ristoratore era già indagato: Usava la grappa come anestetico; Donna morta dopo la liposuzione: il chirurgo plastico José Lizarraga Picciotti già sotto processo a Brescia; Roma, malore durante una liposuzione in un ambulatorio privato: muore donna di 46 anni. «Nessuna chiamata al 118».

Chirurgia estetica, 14 i centri chiusi dai Nas tra abusivismo, farmaci scaduti e “filler” venduti sul web ilsole24ore.com scrive: I controlli condotti da inizio anno dai Carabinieri d’intesa con il ministero della Salute su 1160 strutture in Italia si sono intensificati dopo i decessi di tre donne a Roma: sequestrati dispositivi ...