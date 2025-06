Morta dopo una liposuzione | scattano i controlli sequestrati 14 centri di medicina estetica

Una tragica morte durante una liposuzione ha scatenato un'imponente operazione dei Carabinieri del Nas, in collaborazione con il Ministero della Salute. Sono stati sequestrati 14 centri di medicina estetica in tutta Italia, dopo 1.160 controlli che hanno rivelato gravi irregolarità . Un episodio che mette in luce i rischi nascosti dietro pratiche non regolamentate e sottolinea l’importanza di standard di sicurezza elevati nel settore.

Una vasta operazione dei Carabinieri del Nas, coordinata con il ministero della Salute, ha portato al sequestro di 14 centri di medicina estetica in tutta Italia. L'intervento, disposto dopo la morte di una donna a Roma a seguito di un intervento di liposuzione, ha fatto emergere numerose violazioni, anche gravi. Nel corso della campagna ispettiva sono stati effettuati 1160 controlli in varie regioni, che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. I controlli si sono concentrati soprattutto sulle autorizzazioni sanitarie, sulla regolaritĂ dei professionisti, sulla conservazione dei farmaci e sull' uso corretto delle apparecchiature medicali.

