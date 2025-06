Morta dopo liposuzione non si esclude trombosi periferica

La tragica morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, a soli 46 anni, dopo un intervento di liposuzione, mette in luce le potenziali complicazioni di procedure estetiche. L'autopsia non ha riscontrato una tromboembolia polmonare massiva, ma la possibilità di trombosi periferica rimane aperta, sottolineando l'importanza di approfondire le cause con ulteriori analisi. Questo caso ci ricorda quanto sia fondamentale affidarsi a professionisti qualificati e monitorare attentamente ogni intervento.

L’autopsia sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la donna di 46 anni di nazionalità equadoregna, morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo un intervento di liposuzione in uno studio medico privato, non ha evidenziato, secondo quanto apprende LaPresse, ‘una tromboembolia massiva polmonare, ma non è al momento esclusa una tromboembolia periferica’. Fondamentali saranno dunque gli esami istologici per individuare le cause certe della morte. L’equipe medica dell’Istituto di medicina legale del Verano ha anche effettuato gli esami tossicologici i cui esiti arriveranno tra qualche settimana. Cosa era successo dopo la liposuzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morta dopo liposuzione, non si esclude trombosi periferica

