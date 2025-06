Morta dopo liposuzione non si esclude l' embolia polmonare

Le tragiche notizie di una donna di 46 anni deceduta dopo un intervento di liposuzione scuotono ancora di più la comunità medica e i familiari. I primi risultati dell’autopsia sull'americana Ana Sergia Alcivar Chenche escludono lo shock anafilattico, ma non eliminano il rischio di embolia polmonare, una possibile complicanza fatale. Per comprendere appieno le cause, saranno necessari ulteriori approfondimenti istologici.

