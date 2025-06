Morta dopo liposuzione l' ex moglie del chirurgo | Jose si invaghì di alcune pazienti le ospitava a casa dopo l?intervento

Un dramma che scuote la comunità, mentre emergono dettagli sconvolgenti su una vicenda che coinvolge il noto chirurgo Jose e le sue ex mogli. La vicenda si dipana tra segreti e accuse, rivelando un lato oscuro dietro le quinte di studi clinici e relazioni complicate. Una storia che ci invita a riflettere sulla fragile linea tra professionalità e vita privata, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

«Io e le mie figlie siamo distrutte. Con lui siamo separati da sette anni, non c?entro nulla. Lavoravo salturiamente in quello studio, quel giorno non ero lì». La voce. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it