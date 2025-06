Morta dopo liposuzione il medico José Lizarraga Picciotti era già a processo a Brescia | Cicatrici irreparabili anestesia con la grappa

Un racconto inquietante di negligenza e incuria che scuote il mondo medico italiano. José Lizarraga Picciotti, 65enne indagato per omicidio colposo dopo una liposuzione fatale, gestiva studi privati senza anestesista, affidandosi alla grappa come sedativo. Una serie di denunce e condanne sottolineano i rischi di un sistema che forse ha trascurato la sicurezza dei pazienti. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale la vigilanza e la professionalità nel settore sanitario.

Un appartamento a Roma e uno a Desenzano del Garda, entrambi adibiti a studio medico privato di cui José Lizarraga Picciotti, il medico 65enne indagato per l’ omicidio colposo di Ana Sergia Alcivar Chenche, si diceva «direttore sanitario». Nessun anestesista, soprattutto quando era fuori dalla Capitale, perché a servire da sedativo bastava una bottiglia di grappa. Una lunga striscia di denunce – e condanne – per lesioni gravi e gravissime, tutti riferiti a interventi di liposuzione. Un’operazione di chirurgia estetica che per lui – così sosteneva – «erano ordinaria amministrazione» e durante la quale, lo scorso sabato 8 giugno, la 46enne ecuadoriana è stata colta da un malore fatale. 🔗 Leggi su Open.online

José Lizarraga Picciotti, il medico indagato a Roma per omicidio colposo per la morte di Ana Sergia dopo una liposuzione, era sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime. La denuncia: "Usava la grappa come anestetico"

È già sotto processo a Brescia con l'accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuz

