Morta dopo liposuzione il marito | Il medico ha detto | Ana non si sveglia Soccorsi chiamati tardi

Una tragica vicenda che solleva profonde domande sulla correttezza delle decisioni mediche e sulla tempestività dell’intervento. La storia di Ana, morta dopo una liposuzione, e del marito, che denuncia ritardi e scelte discutibili, mette in luce l’importanza di garantire sempre la massima attenzione e responsabilità in ambito sanitario. È un appello a riflettere sulle procedure e sulla tutela dei pazienti, affinché tragedie simili non si ripetano.

Il racconto dell’uomo alle avvocate: “Hanno insistito per l’ambulanza privata e per andare al policlinico, ma c’era un ospedale più vicino. Il chirurgo è rimasto nello studio, ci ha raggiunti solo prima che mia moglie morisse”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morta dopo liposuzione, il marito: “Il medico ha detto: Ana non si sveglia. Soccorsi chiamati tardi”

