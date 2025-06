Morta dopo liposuzione | Ha operato anche me la grappa come anestesia

Una vicenda scioccante che solleva gravi dubbi sulla sicurezza delle procedure estetiche e sull’utilizzo di metodi non convenzionali. La testimonianza di questa donna bresciana, operata in circostanze ambigue con una bottiglia di grappa come anestesia, mette in luce un quadro allarmante di negligenza che potrebbe avere conseguenze fatali. È un monito sulla necessità di affidarsi solo a professionisti qualificati e autorizzati.

Operata in un appartamento di Desenzano del Garda, una bottiglia di grappa come anestesia: è la testimonianza della donna bresciana che tra aprile e maggio 2019 finì due volte sotto i ferri per una liposuzione eseguita da José Lizarraga Picciotti, lo stesso medico che ora è indagato a Roma

