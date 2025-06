Morta dopo la liposuzione a Roma il giallo dell?ambulanza | nessuno della clinica allertò il 118 Ana si poteva salvare

Una tragica vicenda scuote Roma: una donna muore dopo una liposuzione, mentre l'ambulanza non viene allertata e nessuno della clinica si assume le proprie responsabilità. Un caso che solleva dubbi e domande sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza delle procedure estetiche. In un contesto in cui la vita può dipendere da minuti, è fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e prevenire future tragedie.

Poteva essere portata al policlinico Gemelli, che dall?ambulatorio di via Francesco Roncati, nel quartiere Primavalle, dista solo 2 chilometri, circa 7 minuti in auto. Oppure,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Morta dopo la liposuzione a Roma, il giallo dell?ambulanza: nessuno della clinica allertò il 118. «Ana si poteva salvare»

