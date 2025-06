Monza un ex Juventus per il dopo Nesta | è ufficiale il nuovo allenatore per la Serie B Il comunicato e tutti i dettagli

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo con una scelta sorprendente: Paolo Bianco, ex Juventus e collaboratore di Allegri, prende in mano la squadra brianzola per affrontare la Serie B al massimo livello. Dopo l’addio di Nesta, i biancorossi puntano su un profilo esperto e affidabile per rilanciarsi. Ecco tutti i dettagli ufficiali della nuova avventura di Bianco in panchina e le ambizioni del club.

Monza, un ex Juventus per il dopo Nesta: è ufficiale l’arrivo di Bianco sulla panchina dei brianzoli per la Serie B. I dettagli. Il Monza riparte da Paolo Bianco. L’allenatore, collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri alla Juventus nel corso della stagione 2022-2023, è stato scelto da Galliani per la Serie B. Di seguito l’annuncio. COMUNICATO – «AC Monza comunica che dal 1725 Paolo Bianco sarĂ il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monza, un ex Juventus per il dopo Nesta: è ufficiale il nuovo allenatore per la Serie B. Il comunicato e tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - monza - nesta - ufficiale

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime - Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

COMUNICATO UFFICIALE PEDRO OBIANG AL MONZA Pedro Obiang è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Nato Vai su Facebook

Monza, il ko con la Juve costa l'esonero a Nesta. Ufficiale l'arrivo di Bocchetti; Nesta esonerato, ko con la Juve fatale. Bocchetti al Monza: è ufficiale; Monza, ufficiale: Nesta esonerato, la panchina va a Salvatore Bocchetti.

Un ex Juve per la panchina del Monza: l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore Da tuttosport.com: Il Monza cerca di riannodare i fili e ritrovare la compattezza per ripartire dopo il campionato che ha decretato la retrocessione in Serie B.