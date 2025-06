Monza il grido di dolore dei vigili del fuoco | Pochi pompieri e caserme difficile garantire la sicurezza

In una Monza sempre più industrializzata e a rischio incidenti, la carenza di vigili del fuoco mette a dura prova la sicurezza dei cittadini e delle imprese. Pochi pompieri e caserme insufficienti rischiano di trasformare una criticità in emergenza reale. È tempo che le istituzioni ascoltino il grido di allarme e intervengano con decisione, perché la tutela della comunità non può attendere. La sicurezza deve essere una priorità, ora più che mai.

Monza, 12 giugno 2025 – Un territorio vasto, un mucchio di aziende anche a rischio di incidente rilevante, poche caserme e pochissimi pompieri. Non c’è troppo da stare sereni in Brianza e a lanciare l’allarme di nuovo – l’ultima volta era stata a marzo – è il sindacato. “È emergenza organico per i Vigili del Fuoco - scrivono -. La Provincia di Monza e Brianza sta affrontando una crisi di personale senza precedenti. Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno e che rischia seriamente di compromettere il soccorso tecnico urgente e la sicurezza dei cittadini”. La denuncia arriva direttamente da Mirko Marin, segretario provinciale del CO. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, il grido di dolore dei vigili del fuoco: “Pochi pompieri e caserme, difficile garantire la sicurezza”

