Monumento di Pierotti Cartello farneticante Critico d’arte | ‘Indignato’

L'opera di Stefano Pierotti, “Oltre le radici”, si è trasformata in una vera e propria bacheca collettiva, un luogo di confronto e critica aperto a tutti. Tuttavia, il cartello critico lasciato da un commentatore indignato ha portato alla luce tensioni e fraintendimenti che rischiano di offuscare il valore del monumento stesso. È fondamentale riflettere su come l’arte possa diventare uno spunto di dialogo autentico, superando fraintendimenti e polemiche.

Un mio esimio collega qualche tempo fa si è espresso in modo contrario rispetto alla mia analisi e al mio pensiero, ovviamente rispetto il pensiero di ciascuno, ma non posso fare a meno di specificare in modo chiaro e risoluto la mia disapprovazione per quello che è accaduto e sta accadendo. Praticamente, l’opera di Stefano Pierotti “ Oltre le radici ” è diventata una bacheca, una lavagna dove tutti e non solo l’autore, possono appuntare qualunque genere di cosa e fino ad oggi impunemente. Il succo del problema è che l’opera è collocata su terreno pubblico e l’amministrazione cittadina ha provveduto a creargli un contorno gradevole di verde, costantemente manutenuto e dall’aspetto assolutamente decoroso, l’opera dal 2019 è di proprietà della città di Lucca e no ha nessun comodato d’uso. 🔗 Leggi su Lanazione.it