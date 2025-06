Montopoli | nasce la Bottega della Salute in collaborazione con Spi Cgil Comune e Anci Toscana

A Montopoli nasce un nuovo punto di riferimento per il benessere della comunità: la Bottega della Salute, frutto di una collaborazione tra Spi Cgil, Anci Toscana e il Comune. Inaugurata giovedì 12 giugno, rappresenta un passo importante verso un servizio più accessibile e concreto. La sindaca Linda Vanni ha sottolineato come questa iniziativa rafforzi l’impegno condiviso per la salute e il benessere di tutti i cittadini, aprendo nuove prospettive di collaborazione e attenzione sociale.

E' stata inaugurata a Montopoli, giovedì 12 giugno, la prima bottega della salute Spi Cgil della provincia di Pisa. Un progetto nato dalla convenzione firmata tra Spi Cgil, Anci Toscana e Comune di Montopoli in Val d'Arno. "Con Spi Cgil e le altre sigle sindacali - ha detto la sindaca Linda Vanni.

Inaugurazione della bottega della salute. Appuntamento giovedì 12 giugno alle 10.30 alla sede del sindacato pensionati Spi Cgil a Torre Giulia, Montopoli in Val d'Arno. Interverranno la sindaca Linda Vanni, il delegato Anci per le botteghe della salute

