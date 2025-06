Montevarchi Questa sera al via Varchi d’Estate

Stasera Montevarchi si trasforma in un palcoscenico di emozioni con l'avvio di “Varchi d’Estate”, la nuova rassegna che unisce musica d’autore e atmosfere magiche. Alle 21.00 in piazza Varchi, il concerto intitolato “Concerto per Voce, Archi e Candele” promette di incantare il pubblico con un’esperienza unica tra arte e suggestione, dove il protagonista sarà Simone…

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sarà la magia della musica d'autore e il fascino delle luci soffuse a dare il via alla prima edizione di "Varchi d'Estate", la nuova rassegna estiva promossa dal Comune di Montevarchi. L'appuntamento inaugurale è fissato per questa sera alle ore 21.00 in piazza Varchi, con un evento dal titolo evocativo: "Concerto per Voce, Archi e Candele". Una serata sospesa tra arte e suggestione, in cui il protagonista sarà Simone Baldini Tosi, artista poliedrico che porterà in scena uno spettacolo musicale pensato per coinvolgere i sensi e le emozioni del pubblico. Il concerto, che si svolgerà interamente alla luce di centinaia di candele, si preannuncia come un'esperienza intima e coinvolgente, capace di unire la potenza evocativa della musica alla bellezza del contesto storico della piazza.

Montevarchi accende l'estate con "Varchi d'Estate", un emozionante programma che trasformerà il cuore del centro storico in un palcoscenico di musica, arte e poesia.

