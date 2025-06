Monterrey Torrent avverte | Ecco come affronteremo l’Inter Chivu? Stiamo studiando il Parma…

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, si prepara alla sfida contro l’Inter nel Mondiale per Club con determinazione e strategia. In un’intervista esclusiva a RG La Deportiva, ha condiviso le sue intuizioni e la volontà di adattarsi all’incertezza dell’avversario. La tensione è alle stelle: come affronteranno i messicani questa sfida cruciale? Scopriamo insieme le mosse e le aspettative di Torrent, che promette di sorprendere e giocare con intelligenza.

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, ha parlato a RG La Deportiva ha della sfida contro l' Inter al Mondiale per Club. SFIDA ALL'INTER – «Non giocheremo contro l'Inter come abbiamo fatto il giorno prima, nel senso che non sapremo chi abbiamo di fronte. Il nostro stile sarà quello di avere un buon controllo di palla, un forte pressing sui calci di punizione e difenderemo bene. Abbiamo visto giocare Inter e Parma, la precedente squadra di Chivu, per acquisire informazioni sull'avversario.

