Montefiore aspetta l’Infiorata giorni di preparativi

Montefiore si sta preparando con entusiasmo all’Infiorata del Corpus Domini, il grande evento che trasformerà il borgo piceno in un capolavoro di fiori e colori. Mentre le maestranze lavorano senza sosta, l’Associazione guidata da Graziano Amadio ha già portato la propria arte in Liguria, Toscana e Lazio, dimostrando quanto questa tradizione sia viva e vibrante. L’attesa aumenta: manca poco per vivere un’esperienza indimenticabile che unisce creatività, cultura e comunità.

Manca poco all’ Infiorata di Montefiore dell’Aso e tutte le maestranze del borgo piceno sono concentrate sulle attività preparatorie dell’evento nel giorno del Corpus Domini del 22 giugno. Nonostante i preparativi nelle ultime settimane siano intensi, l’Associazione presieduta da Graziano Amadio ha trovato il tempo, in questi ultimi giorni, di partecipare a tre eventi su scala nazionale e portare la propria arte in tre Regioni diverse, Liguria, Marche e Calabria. "Il nostro desiderio è avervi tutti a Montefiore dell’Aso il 21 e 22 giugno alla ventitreesima edizione dell’Infiorata di Montefiore –afferma il presidente Amadio – Il programma prevede tante iniziative, inizieremo il sabato mattina alle 5 con un concerto al Belvedere per salutare il Solstizio d’Estate e termineremo domenica sera, dopo la Processione con uno spettacolo musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montefiore aspetta l’Infiorata, giorni di preparativi

