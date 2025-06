Montecatini Val di Cecina va a sbattere contro un muro sulla SS68 con la moto | morto

Tragedia questa mattina a Montecatini Val di Cecina, dove un incidente mortale ha sconvolto la comunità. Un motociclista si è schiantato violentemente contro un muro lungo la SS68, perdendo la vita sul colpo a causa delle gravi ferite. La scena, devastante, ha richiesto l’intervento dei sanitari, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente. L’intera zona si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause dello schianto.

Lo schianto si è rivelato fatale: i sanitari giunti sul posto hanno dovuto constatare il decesso per le gravi ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto stamani, 12 giugno, sulla SS68 nel Comune di Montecatini Val di Cecina zona Ponteginori, passate le ore 11. A perdere la vita è stato un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Montecatini Val di Cecina, va a sbattere contro un muro sulla SS68 con la moto: morto

