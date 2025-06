Monte San Biagio | 2.500 edifici connessi alla nuova rete in fibra ottica

a Monte San Biagio, dove circa 2.500 edifici tra case, aziende e istituzioni hanno già sperimentato i vantaggi della nuova rete in fibra ottica FTTH. Questa infrastruttura innovativa rappresenta un passo decisivo verso un futuro digitale più veloce e connesso, migliorando la qualità della vita e le opportunità di sviluppo locale. Si tratta di un intervento strategico che pone il comune all’avanguardia in Italia, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione per tutti i suoi cittadini.

A Monte San Biagio quasi 2.500 case, aziende, uffici pubblici e scuole usufruiscono ormai da mesi della nuova rete in fibra ottica. Il comune in provincia di Latina, infatti, è uno dei primi in Italia che si avvale dell'infrastruttura costruita utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, con cavi posati direttamente negli edifici), l'unica capace di garantire velocità superiori a 1 gigabit al secondo. Si tratta di un intervento strategico per favorire la digitalizzazione del territorio senza incidere sulle finanze comunali. L'infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali e nazionali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monte San Biagio: 2.500 edifici connessi alla nuova rete in fibra ottica

In questa notizia si parla di: monte - biagio - edifici - rete

Una tonnellata di cibo sequestrato in un ristorante di Monte San Biagio a Latina, locale chiuso - Un ristorante di Monte San Biagio è stato chiuso dopo il sequestro di una tonnellata di cibo per gravi violazioni igieniche.

Monte San Biagio: 2.500 edifici connessi alla nuova rete in fibra ottica; Open Fiber, a Monte San Biagio al via l'iniziativa 100% Fibra Vera; Il Comune di Monte San Biagio tra i primi in Italia a dire addio al rame per passare alla rete di nuova generazione.

Monte San Biagio: 2.500 edifici connessi alla nuova rete in fibra ottica Scrive msn.com: Monte San Biagio abbraccia la digitalizzazione con la rete FTTH, garantendo velocità oltre 1 Gbps e sostenibilità.