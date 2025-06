Monte Nerone trovato in vita 71enne scomparso da 3 giorni | le immagini del soccorso alpino

Un lieto fine sulla montagna: dopo tre giorni di angoscia, il 71enne Rodolfo Roveti, scomparso sul Monte Nerone durante la transumanza, è stato trovato in vita dal soccorso alpino. Sebbene abbia riportato alcune ferite, sta bene e ha già contattato il figlio, portando sollievo alla comunità di Piobbico, che conosce bene l'uomo. Per lui, era...

È stato trovato in vita dal soccorso alpino Rodolfo Roveti, 71 anni, residente a Piobbico, provincia di Pesaro e Urbino, salito sul monte Nerone per la transumanza del bestiame, e poi scomparso. Il 71enne ha riportato alcune ferite ma sta bene. È riuscito subito a mettersi in contatto con il figlio Marco. Ora sarà sottoposto a degli accertamenti medici. Sollievo nel piccolo Comune di Piobbico, dove Roveti è molto conosciuto. Per l'uomo, era entrata in azione una vera e propria task force con squadre dei vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro, la squadra speleo alpino fluviale e droni del comando di Pesaro, elicottero dei vigili di Arezzo, una squadra cinofila ai quali si sono affiancati i carabinieri di Piobbico e i tecnici del soccorso alpino.