montagna sicura in due appuntamenti

Sei pronto a esplorare le maestose Apuane in tutta sicurezza? Due imperdibili appuntamenti dedicati alla prevenzione e all’informazione ti guideranno tra i sentieri più belli, aiutandoti a vivere l’estate in montagna senza rischi. Quest’anno, celebriamo il 25° anniversario della Giornata nazionale sulla prevenzione degli incidenti estivi in montagna, con l’evento ‘Sicuri in montagna d’estate’. E domenica…

Due appuntamenti sulle Apuane dedicate alla sicurezza, per informare e prevenire gli incidenti che possono capitare soprattutto in estate, quando tante persone scelgono i nostri versanti per trocare, magari, un po' di refrigerio dal caldo torrido. Quest'anno, infatti, compie 25 anni la Giornata nazionale sulla prevenzione degli incidenti in montagna durante la bella stagione, con l'evento ribattezzato ' Sicuri in montagna d'estate '. E domenica Club Alpino Italiano e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico organizzano eventi in molte regioni per veicolare una sempre maggiore consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell'ambiente montano.

