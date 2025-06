montagna fiorentina festival itinerante fra trekking e musica

La Montagna Fiorentina si anima di festa, tra sentieri panoramici, melodie coinvolgenti e iniziative culturali uniche. Questo festival itinerante, che ha preso il via ieri a Londa e proseguirà fino a domenica, si prepara a entusiasmare anche a San Godenzo dal 14 al 20 luglio. Un’occasione imperdibile per immergersi nella natura, scoprire l’arte e vivere momenti di pura emozione tra trekking, musica e incontri speciali. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!

La Montagna Fiorentina in festa. È iniziato ieri per andare avanti fino a domenica, a Londa il festival della Montagna fiorentina. Un evento che, poi, vivrà una seconda tappa 14 al 20 luglio anche a San Godenzo. Nel verde alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è in programma un’articolata proposta d’iniziative culturali e ricreative, arte, sport, mostre, incontri e talk, trekking, laboratori esperienziali, workshop, degustazioni di eccellenze gastronomiche e tantissima musica. Si tratta di un Festival per celebrare la Montagna Fiorentina, proiezione identitaria dei due Comuni di Londa e San Godenzo, a meno di un’ora da Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it