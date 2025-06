Monopattino contro un agente | spacciatore 21enne in manette

Nella movimentata estate di Cesenatico, la Polizia locale ha intensificato i controlli notturni per tutelare la sicurezza dei cittadini. Una scena di tensione si è verificata vicino alla pineta di Zadina, dove un 21enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, ha opposto resistenza scagliando un monopattino contro un agente. La vicenda si è conclusa con l’arresto: ecco cosa è successo realmente.

La Polizia locale di Cesenatico in estate svolge anche dei servizi notturni, per garantire soprattutto la sicurezza nelle strade. Un 21enne di origini egiziane, vicino alla pineta di Zadina, si è opposto al controllo della pattuglia e ha scagliato un monopattino contro un agente causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Immobilizzato e perquisito, il giovane nordafricano, gravato da numerosissimi precedenti, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per lo smercio. È stato arrestato per spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monopattino contro un agente: spacciatore 21enne in manette

