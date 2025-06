Monica Setta in prima serata con Storie al Bivio e una sorpresa straordinaria | ospita Giulia Vecchio?

Monica Setta sta per conquistare il pubblico con due serate imperdibili di "Donne al Bivio Show", in prima serata su Rai 2. Con un tocco di ironia e una sorpresa straordinaria, la conduttrice promette di raccontare storie di donne e di portarci al cuore di emozioni intense. Per promuovere questi appuntamenti unici, Monica ha deciso di lanciare un messaggio speciale, ammiccando anche alla sua famosa imitatrice...

Martedì 24 giugno e 1º luglio infatti, in prima serata su Rai 2, sono previsti due appuntamenti speciali di Donne al Bivio Show. Per promuoverli, la conduttrice ha girato uno spot in cui prova a non prendersi troppo sul serio, richiamando la famosa imitazione di Giulia Vecchio nel GialappaShow. Lo spot di Donne al Bivio Show Camicia fucsia e mazzo i peonie in mano, nello spot la Setta dice: "Queste peonie bianche me le porto".

