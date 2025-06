Monica Setta gioca con l'imitazione di Giulia Vecchio nel promo di Storie al Bivio Show | Lei ospite? Ci stiamo lavorando

Monica Setta porta il suo talento all’interno di “Storie al Bivio Show”, sorprendendo con un’imitazione di Giulia Vecchio, ispirata alla famosa Gialappa’s. La conduttrice conferma a Fanpage.it: “Mi piace divertirmi e ci stiamo lavorando”. Con entusiasmo, sogna un ritorno della Gialappa’s in Rai, portando il divertimento a nuovi livelli. La scena è pronta per un nuovo capitolo di comicità e sorpresa. Rimanete sintonizzati!

Monica Setta nel promo di "Storie al Bivio Show" gioca con la sua imitazione del GialappaShow. A Fanpage.it conferma tutto e svela: "Mi è sempre piaciuto divertirmi. Giulia Vecchio ospite? Ci stiamo lavorando". E poi rilancia: "Spero che la Gialappa's possa tornare presto in Rai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

Dopo la decisione di Monica Setta di agire per vie legali alla parodia che Giulia Vecchio ha fatto su di lei a GialappaShow, l’imitatrice ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. Le due si sono anche sentite. Cosa è successo Vai su Facebook

