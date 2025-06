Monica Setta annuncia il suo Storie al Bivio Show con una sorpresa straordinaria

Monica Setta sorprende tutti con un deciso cambio di rotta e annuncia il suo nuovo "Storie al Bivio Show", una versione rivisitata del suo talk dedicato alle donne, ora in prima serata su Rai 2. Dopo aver affrontato momenti difficili, la conduttrice sceglie l’ironia come alleata, promettendo un’edizione ricca di sorprese e innovazioni. Per l’occasione, Monica ha girato uno spot nel...

Monica Setta è giunta a piĂą miti consigli. Dopo aver male incassato l’imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow, la conduttrice ha deciso di cambiare atteggiamento e puntare sull’ironia. Soprattutto ora che anche lei avrĂ il suo, di “show”, ovvero Storie al Bivio Show. Il talk dedicato alle donne, infatti, si trasforma e approda nel prime time di Rai 2 per due martedì, il 24 giugno e il 1 luglio. Per l’occasione la Setta ha girato uno spot nel quale si è imposta di essere piĂą leggera e stare al gioco, lasciando intendere che la temuta imitatrice possa essere coinvolta nel programma. Queste peonie bianche me le porto a casa, lo studio lo cambiamo completamente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Monica Setta annuncia il suo Storie al Bivio Show con una “sorpresa straordinaria”

Monica Setta lancia in prima serata su Rai2 Storie al Bivio Show. Tra gli ospiti Sal Da Vinci Vai su X

Dopo il dispiacere manifestato da Monica Setta per la imitazione al GialappaShow, anche Marcella Bella pare sia piuttosto irritata per gli sketch del programma in cui Brenda Lodigiani la imita estremizzando le sue simpatie politiche. Le parole della cantante Vai su Facebook

