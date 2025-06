Money Road Terzo episodio Sky NOW TV8 fango e tentazioni stellate | in giungla Giorgio Locatelli

Preparatevi a immergervi in un mondo di tentazioni e sfide sempre più avvincenti con il terzo episodio di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo". Un esperimento sociale che mette alla prova i partecipanti e lo spettatore, tra fango, desideri e scelte estreme. In questa puntata, l’ambientazione in giungla e le stelle guideranno il percorso di Giorgio Locatelli e dei protagonisti, rendendo ogni decisione ancora più difficile e coinvolgente.

Si fa sempre più arduo l'esperimento sociale portato avanti da "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa. Nel terzo episodio, atteso per giovedì 12 giugno su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 e Cielo (e sempre disponibile on demand), l'avventura sarà più intensa.

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025: LE REPLICHE DI DON MATTEO (16,3%), AVANTI UN ALTRO (12,7%), DEL DEBBIO (8,5%), FORMIGLI (7,4%), PARTE MONEY ROAD (1,9%) - Il 29 maggio 2025, la tv italiana ha visto un ritorno trionfale delle repliche di "Don Matteo", con un pubblico affezionato che non smette di sintonizzarsi su storie intramontabili.

Ieri, giovedì 5 giugno, nel secondo episodio del nuovo show Sky Original “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” a tentare i 12 partecipanti all’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa è arrivata Asia Argento, nei panni della titolare di uno special Vai su Facebook

