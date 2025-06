Mondiali di Canoa 2025 | parlano Tacchini Rossi e Buonfiglio

Prepariamoci a vivere emozioni uniche ai Mondiali di Canoa e Paracanoa Sprint 2025 di Milano, dal 20 al 24 agosto. In vista di questa grande rassegna, OA Sport ha intervistato tre protagonisti d’eccezione: Tacchini, Rossi e Buonfiglio, pronti a condividere passioni e sfide di uno degli sport più dinamici e affascinanti. Scopriamo insieme le loro storie e aspettative per un evento che promette di scrivere nuove pagine di storia sportiva italiana.

Mondiali di Canoa e Paracanoa Sprint 2025: Tacchini, Rossi e Buonfiglio si raccontano Milano 20-24 agosto In vista dei Campionati Mondiali di Canoa e Paracanoa sprint 2025, in programma a Milano dal 20 al 24 agosto, OA Sport ha intervistato tre protagonisti d’eccezione: Carlo Tacchini, medaglia d’argento a Parigi 2024 insieme a Gabriele Casadei nel C2 1000, Antonio Rossi, leggenda della canoa italiana e olimpica,? Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak e candidato alla presidenza del CONI. Un’occasione speciale per scoprire ambizioni, aspettative e il valore di un evento che riporterĂ la canoa mondiale in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it