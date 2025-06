Mondiale per Club tensione a Los Angeles | la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey

In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città, la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club. La possibile anticipazione dell’inizio di River Plate-Monterrey potrebbe essere una mossa strategica per garantire lo svolgimento senza intoppi, ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa decisione? Scopriamolo insieme.

Mondiale per Club, la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey: i dettagli. Le recenti manifestazioni a Los Angeles contro le operazioni della ICE, l’agenzia federale creata per garantire il rispetto delle ll’immigrazione negli Stati Uniti, stanno generando un’atmosfera tesa che potrebbe influenzare il Mondiale per Club. Secondo alcune voci che circolano in Argentina, la FIFA starebbe considerando di modificare l’orario della partita tra River Plate e Monterrey, prevista al Rose Bowl di Pasadena e valida per il girone E, lo stesso dell’ Inter. Pur in attesa di comunicazioni ufficiali, il River Plate è già a conoscenza della possibilità di un cambiamento nel programma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey

In questa notizia si parla di: club - angeles - fifa - pensa

Los Angeles FC-Club America: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il grande match tra Los Angeles FC e Club America si avvicina, e con esso l'attesa per il Mondiale per Club! In un contesto calcistico sempre più internazionale, chi avrà la meglio? Scopri le formazioni e dove seguire l'evento in TV e streaming.

Il @fifaclubworldcup è alle porte: sentite cosa ne pensa l’ex Presidente della UEFA e leggenda del calcio, Michel #Platini ? ha parlato in occasione della #GolfCup organizzata dalla Fondazione #Vialli e #Mauro: l’intervista completa è sul nostro Vai su Facebook

Altissima tensione a Los Angeles, la FIFA pensa di anticipare l'inizio di River Plate-Monterrey; The Guardian - Mondiale per Club a 48 squadre nel 2029: la FIFA ci pensa, pressione delle big escluse; Mondiale per Club: la FIFA pensa a uno spareggio tra il LAFC e l'America per sostituire il Leon.

Altissima tensione a Los Angeles, la FIFA pensa di anticipare l'inizio di River Plate-Monterrey Si legge su msn.com: La guerriglia urbana scatenatasi in questi giorni a Los Angeles con le proteste contro i blitz della ICE, l’agenzia federale nata con l’obiettivo di far rispettare le leggi sull’immigrazione all’inter ...