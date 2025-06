Mondiale per Club Simeone su Inter e River Plate | Spero di incontrarle perché…

Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come un evento emozionante, con protagonisti di livello mondiale e sfide avvincenti. Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha espresso la speranza di incontrare alcune grandi squadre, tra cui l’Inter e il River Plate, alimentando l’attesa tra tifosi e appassionati. La possibilità di vedere queste leggendarie rivali sfidarsi in campo internazionale rende questa competizione un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio globale.

Mondiale per Club, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato la possibilità di affrontare l'Inter nella fase ad eliminazione diversa. Anche l' Atletico Madrid parteciperà al Mondiale per Club 2025. I colchoneros sono stati inseriti nel Gruppo B, quello con PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Un gruppo che in qualche modo interessa anche all' Inter, che nella fase ad eliminazione diretta potrebbe avere a che fare con una delle squadre del Gruppo B. Tra l'altro, insieme ai nerazzurri c'è anche il River Plate, altra ex squadra di Diego Simeone, allenatore dell' Atletico Madrid. Proprio il Cholo, intervistato dai canali ufficiali della FIFA, ha commentato la possibilità di affrontare una delle due squadre durante il corso del torneo.

