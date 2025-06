Mondiale per Club Simeone ha un sogno Il tecnico dell’Atletico Madrid intervistato | Spero di incontrarle perché…

Il Mondiale per club è un palcoscenico di sogni e grandi sfide, e per Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, rappresenta molto più di una semplice competizione. Intervistato dalla FIFA, il “Cholo” ha condiviso il suo desiderio più profondo: incontrare un avversario speciale che potrebbe rendere ancora più epico il torneo. Sognando grandi sfide, Simeone ci ricorda che nel calcio tutto può succedere.

Mondiale per Club, Simeone ha un sogno. Il tecnico dell’Atletico Madrid intervistato: «Spero di incontrarle perché.» Presente al Mondiale per club nel quale partecipa partendo dal Gruppo B con PSG, Botafogo e Seattle Sounders, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato ai micrfoni della FIFA sulla possibilità di affrontare nel corso del torneo anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, Simeone ha un sogno. Il tecnico dell’Atletico Madrid intervistato: «Spero di incontrarle perché…»

