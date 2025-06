Mondiale per Club la guida completa | quando giocano Inter e Juve calendario e tv

Il conto alla rovescia per il primo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre è quasi finito, con Inter e Juventus pronte a rappresentare la Serie A in questa emozionante avventura internazionale. Da Miami, tra sfide epiche e grandi stelle, il torneo promette spettacolo e emozioni uniche. Per noi italiani, il percorso verso la gloria inizia con entusiasmo e passione: scopri tutto sul calendario, le partite e come seguirle in diretta TV.

Roma, 12 giugno 2025 – Mancano circa 48 ore al via del primo Mondiale per Club Fifa a 32 squadre. Inter e Juventus saranno le rappresentanti della Serie A in questo nuovo prestigioso torneo, che avrà la durata di un mese e si disputerà negli Stati Uniti. Il match che battezzerà l'inizio della competizione si disputerà sabato 14 giugno, presso l'Hard Rock Stadium di Miami, tra l'Al Ahly e l'Inter Miami di Lionel Messi. Per noi italiani, tuttavia, il fischio d'inizio avverrà alle ore 2 del mattino di domenica 15, per via del fuso orario tra la città della Florida e il Bel Paese. L' Inter del neo-allenatore Christian Chivu scenderà in campo martedì 17 a Los Angeles contro il Monterrey, mentre la Juventus del confermato Igor Tudor se la vedrà contro l' Al Ain il giorno dopo a Washington. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, la guida completa: quando giocano Inter e Juve, calendario e tv

