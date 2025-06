Mondiale per Club Inter e Monterrey di fronte per la seconda volta nella storia | l’ultimo e unico precedente

Il Mondiale per Club torna a emozionare, con Inter e Monterrey pronti a sfidarsi per la seconda volta nella storia. Dopo quasi tre decenni, il confronto si ripete, promettendo spettacolo e adrenalina. Martedì 17 giugno alle 3.00 italiane, i nerazzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di partire forte e assicurarsi un passaggio rapido nel torneo. Quello tra le due squadre sarà il primo grande banco di prova in questa edizione, e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Mondiale per Club, martedì Inter e Monterrey si affronteranno per la seconda volta nelle loro storie. L’ultimo e unico precedente risale al 1994. Martedì 17 giugno, alle 3.00 italiane, l’ Inter inizierà il suo cammino nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri affronteranno il Monterrey nella gara inaugurale e avranno l’obbligo di vincere per mettere subito in discesa il passaggio del turno. Quello tra le due squadre sarà il primo match ufficiale nelle rispettive storie, e il secondo in assoluto dei meneghini contro i messicani. L’ultimo precedente risale infatti al 1994, lungo il corso della Coppa Tecate, che si tenne in Messico al termine della stagione 199394. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, Inter e Monterrey di fronte per la seconda volta nella storia: l’ultimo e unico precedente

