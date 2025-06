Mondiale per Club gli esclusi vogliono un format a 48 squadre

Il Mondiale per Club, con il suo potenziale ampliamento a 48 squadre, accende il dibattito tra entusiasmo e resistenze. Mentre i tifosi e le federazioni sognano un torneo più ricco e coinvolgente, sindacati e leghe europee temono per l’equilibrio competitivo. Tuttavia, dietro le quinte, i club esclusi spingono forte affinché questa rivoluzione diventi realtà già dal 2029. E’ quanto ha rivelato...

Il Mondiale per Club parte con l’incognita dell’interesse dei tifosi negli Stati Uniti e con l’opposizione feroce del sindacato calciatori e delle leghe europee. Ufficialmente. Nella realtà è una competizione che piace soprattutto per i ricavi che garantisce a chi partecipa, tanto che i club rimasti fuori dalla prima edizione da mesi stanno facendo pressioni sulla Fifa perché immagini un format allargato a partire dal 2029. E’ quanto ha rivelato il The Guardian sollevando il velo sulle lotte di politica sportiva che accompagnano la nascita della manifestazione imposta dal presidente del calcio mondiale, Gianni Infantino, in aperta contrapposizione con l’Uefa e le altre confederazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, gli esclusi vogliono un format a 48 squadre

