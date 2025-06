Mondiale per club | dove vedere tutte le partite della competizione

Se sei appassionato di calcio, non puoi perderti il Mondiale per Club che si svolgerà negli USA dal 15 giugno al 13 luglio. Con 63 partite tra le migliori squadre del mondo, la competizione promette emozioni a ogni gol. Ma dove poter seguire tutte le sfide? Ecco tutto ciò che devi sapere sulle emittenti e le piattaforme che trasmetteranno questa grande festa del calcio. Preparati a vivere ogni momento!

Il torneo avrà inizio il 15 giugno e terminerà il 13 luglio. Ecco chi trasmetterà le 63 partite delle 32 squadre che si sfideranno negli Usa.

Quattro partite in diretta mondiale grazie alla collaborazione tra Ea Sports, Mls e Apple Tv - EA Sports MLS e Apple TV uniscono le forze per offrire ai fan di EA SPORTS FC Mobile l'opportunità di seguire quattro partite della stagione regolare MLS 2025 in diretta mondiale.

Dove vedere le partite della Juventus al Mondiale per Club Al Ain - Juventus Italia 1 Juventus - Wydad Italia 1 Man City - Juventus Canale 5 JEBRA TV Calcissimo Vai su Facebook

Come seguire il Mondiale per Club su #Mediaset In diretta tutti i giorni su #Italia1 arriva Mondiale per Club Show con #BenedettaRadaelli e #MonicaBertini Le partite in chiaro Vai su X

