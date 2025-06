Mondiale per club | cosa c’è da sapere e dove vedere le gare in tv

Il Mondiale per club sta per partire e promette emozioni da brivido: con 32 squadre coinvolte nel grande torneo americano, è l’evento imperdibile dell’estate calcistica. Scopri tutto ciò che devi sapere su partecipanti, regolamento e dove seguire le gare in tv, per vivere ogni attimo di questa straordinaria competizione. Preparati a tifare, perché il calcio mondiale si accende proprio ora!

Sabato inizia il Mondiale per club che vedrà coinvolte 32 squadre nel maxi torneo americano che si concluderà a metà luglio: tra partecipanti e regolamento, ecco tutte le informazioni utili.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

