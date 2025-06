Mondiale per club cambia tutto | quante novità negli USA

Con l’attesa alle stelle, il nuovo Mondiale per Club promette di rivoluzionare il calcio internazionale con numerose novità, anche negli USA. La sfida tra Al Ahly e l’Inter Miami apre un torneo ricco di sorprese, grandi stelle e innovazioni tecniche che cambieranno le carte in tavola. Per Miami, questa partita rappresenta un’occasione storica, poiché le avversarie nel girone sono...

Il Mondiale per Club sarà una competizione del tutto nuova, tante le novità per le squadre e per gli arbitri protagonisti. Mancano pochissimi giorni all’inizio del nuovo Mondiale per Club, che verrà inaugurato dalla sfida tra Al Ahly e l’Inter Miami. Sulla carta, Messi e compagni sono i favoriti per vincere la prima gara del torneo. Per la squadra di Miami si tratta di una sfida decisamente importante, perché le altre avversarie nel girone sono Porto e Palmeiras. Le italiane, invece, scenderanno in campo dopo qualche giorno: l’Inter affronterà il Monterrey nel cuore della notte tra 17 e 18 giugno, la Juventus se la vedrà con l’Al-Alin ventiquattro ore dopo. 🔗 Leggi su Sportface.it

