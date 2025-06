Mondiale per Club arbitri con telecamera e countdown per i portieri | le nuove regole

Tra soli due giorni prende il via il nuovo Mondiale per Club FIFA, un evento che promette non solo spettacolo ma anche innovazioni rivoluzionarie. Tra queste, spicca l’arbitro con telecamera e il countdown per i portieri, segnali chiari di un calcio sempre più tecnologico e trasparente. Questa edizione sarà un vero banco di prova per le nuove regole, destinate a cambiare il modo di vivere e gestire il gioco. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del calcio.

Mancano due giorni all’inizio del nuovo Mondiale per Club targato FIFA e la manifestazione rappresenterà anche un banco di prova per alcune importanti innovazioni arbitrali, annunciate da Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitrale della FIFA. Ecco le principali novità . Arbitro con body cam La più singolare è l’introduzione di una mini videocamera indossata dall’arbitro, all’altezza degli occhi, per offrire una visione immersiva di alcune azioni. Le immagini saranno integrate nei replay ufficiali, ma verranno mostrate solo dopo essere state valutate e approvate, per evitare contenuti controversi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Innovazioni della FIFA che vedremo al mondiale per club: - Miglioramento del rilevamento semi-automatico del fuorigioco grazie all'intelligenza artificiale. La tecnologia semi-automatica di rilevamento del fuori campo era già stata utilizzata al Mondiale 2022 in

Le novità del Mondiale: body-cam per gli arbitri e fuorigioco con l'IA; Collina: “Al Mondiale per Club il Var sarà sul maxischermo, così aumenterà la trasparenza”; Mondiale per Club, tutto pronto: le squadre da Juve a Inter, montepremi record e novità .

Mondiale club: mercato, IA e bodycam arbitri,le novità Segnala ansa.it: Dal mercato anticipato con una minifinestra ad alcune innovazioni regolamentari e tecnologiche come l'intelligenza artificiale e la body-