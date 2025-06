Mondiale per club al via negli Usa con Inter e Juventus | rischio flop del calcio milionario

Il mondiale per club negli Stati Uniti apre le porte a un nuovo capitolo del calcio internazionale, ma tra entusiasmo e scetticismo crescente si solleva il timore di un flop da un miliardo di dollari. Con biglietti invenduti e una disaffezione in crescita, anche Gianni Infantino si preoccupa delle ripercussioni di un evento che rischia di essere troppo grande per essere un successo. Riuscirà questa competizione rivoluzionaria a conquistare il pubblico? Solo il tempo lo dirà .

Parte il mondiale per club, il primo in assoluto, voluto dalla Fifa per riempire ulteriormente il calendario già saturo del calcio. E c’è il rischio di un flop negli Stati Uniti, con tantissimi biglietti rimasti invenduti e una disaffezione che inizia a preoccupare anche Gianni Infantino, il gran visir della Federazione internazionale. Un miliardo di dollari e il rischio del fallimento. 32 squadre di cinque continenti impegnate in otto gironi da quattro. Le prime due andranno agli ottavi di finale con l’eliminazione diretta. Si parte con Psg-Atletico Madrid, domenica 15 giugno, alle 21. Tra le italiane, (scelte in base al ranking Champions) Inter e Juventus che debutteranno rispettivamente il 18 e il 19 giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mondiale per club al via negli Usa con Inter e Juventus: rischio flop del calcio milionario

