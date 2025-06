Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna un nuovo capitolo nel panorama calcistico globale, con 32 squadre provenienti da tutto il mondo che si sfideranno negli Stati Uniti tra giugno e luglio. L’Italia sarà rappresentata da due grandi protagoniste: Inter e Juventus, pronte a scrivere pagine entusiasmanti di questa competizione storica. Scopriamo insieme date, gironi, calendario e risultati di questa emozionante avventura targata FIFA.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, che deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

In questa notizia si parla di: club - mondiale - date - gironi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

INTER - Sommer: "Mondiale per Club? Non vediamo l'ora di iniziare la fase a gironi" https://ift.tt/WxGne8b Vai su X

Arriva in edicola il nuovo, super numero di Telesette. Copertina dedicata al Campionato Mondiale per club che per un mese vedrà 32 squadre in lizza per il titolo Fifa. Non perdete lo speciale con il commento di Pierluigi Pardo, i gironi, gli stadi, le curiosità e il Vai su Facebook

Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Mondiale per Club 2025: tutti i gironi e il calendario completo; Juventus calendario Mondiale per Club: quando giocheranno i bianconeri.

La guida al Mondiale per Club 2025: date, format, calendario e risultati Lo riporta msn.com: I tifosi di tutto il Mondo sono in attesa di scoprire la nuova competizione.