Mondiale per club 2025 dal 14 giugno con Inter e Juve | gironi dove vederlo anche in chiaro

Il Mondiale per club 2025 si prepara a regalare emozioni uniche, con l’Italia protagonista grazie a Inter e Juventus. Dal 14 giugno negli Stati Uniti, il torneo riunirà 32 squadre provenienti dalle sei confederazioni mondiali, offrendo spettacoli di altissimo livello. Vuoi seguire tutte le partite? Scopri dove vederlo anche in chiaro e non perdere neanche un momento di questa grande avventura calcistica!

E’ tutto pronto per il Mondiale per club 2025, nuova versione del torneo Fifa che vedrà al via 32 squadre tra cui le italiane Inter e Juventus, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. La Coppa del mondo per club riunirà le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa. Mondiale per club 2025, i gironi. Queste le 32 squadre partecipanti e la loro suddivisione per gruppi: Gruppo A: Palmeiras (BRA) Porto (POR) Al Ahly (EGY) Inter Miami (USA). Gruppo B Paris Saint-Germain (FRA) Atlético Madrid (ESP) Botafogo (BRA) Seattle Sounders (USA). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025 dal 14 giugno con Inter e Juve: gironi, dove vederlo anche in chiaro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Oggi l'Inter è partita per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Ma tra un anno esatto sarà di nuovo tempo di Mondiale: 11 giugno-19 luglio 2026, il primo Mondiale della storia a 48 squadre @qatarairways Vai su X

Il countdown per l'inizio del Mondiale per Club sta per finire: mancano 6 giorni La migliore partita del giorno sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset Si parte nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle 2 con la sfida inaugurale tra l'Inter Mia Vai su Facebook

Mondiale per Club, tutto pronto: le squadre da Juve a Inter, montepremi record e novità Si legge su tuttosport.com: Format, ricchi premi e innovazioni per quanto riguarda gli arbitri: il torneo è pronto a partire negli Stati Uniti ...