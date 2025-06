Mondiale club 2025 | programmazione e dove vederlo

Il Mondiale Club 2025 sta per prendere il via negli Stati Uniti, dal 14 giugno al 13 luglio, portando con sé emozioni indimenticabili e sfide mozzafiato tra le migliori squadre del mondo. Con 32 club protagonisti divisi in otto gironi, fino alla grande finale nel New Jersey, questa competizione promette spettacolo e passione. Scopriamo insieme la programmazione e dove poter seguire ogni momento di questa straordinaria avventura calcistica.

Dal 14 giugno al 13 luglio si svolgerà, negli Stati Uniti, il Mondiale club 2025, la nuova competizione che vedrà la partecipazione di 32 club. La formula prevede otto gironi da quattro squadre ciascuno, per poi passare alla fase di eliminazione diretta con le prime due classificate, fino all’ultimo atto con la finalissima in programma nel New Yersey. MONDIALE CLUB 2025: LE SQUADRE PARTECIPANTI Dodici squadre europee, tra cui Inter e Juventus, sei sudamericane, quattro africane, quattro asiatiche, cinque del Nord-Centro America e una dell’Oceania. LE AVVERSARIE DELL’INTER I nerazzurri sono inseriti nel Gruppo E con gli argentini del River Plate, i giapponesi dell’ Urawa Red Diamonds, Campioni d’Asia per tre volte consecutive, e i messicani del MOnterrey. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiale club 2025: programmazione e dove vederlo

