Mondiale club 2025 | programmazione e dove vederlo

Il Mondiale Club 2025 si prepara a conquistare gli appassionati di calcio di tutto il mondo, portando negli Stati Uniti un torneo spettacolare con 32 squadre provenienti da cinque continenti. Dal 14 giugno al 13 luglio, le migliori formazioni si contenderanno il titolo in un crescendo di emozioni, culminando nella finalissima nel New Jersey. Scopri la programmazione e come seguirlo passo dopo passo, perché questa sarà un’estate di calcio indimenticabile.

Dal 14 giugno al 13 luglio si svolgerĂ , negli Stati Uniti, il Mondiale club 2025, la nuova competizione che vedrĂ la partecipazione di 32 club. La formula prevede otto gironi da quattro squadre ciascuno, per poi passare alla fase di eliminazione diretta con le prime due classificate, fino all’ultimo atto con la finalissima in programma nel New Yersey. MONDIALE CLUB 2025: LE SQUADRE PARTECIPANTI Dodici squadre europee, tra cui Inter e Juventus, sei sudamericane, quattro africane, quattro asiatiche, cinque del Nord-Centro America e una dell’Oceania. LE AVVERSARIE DELL’INTER I nerazzurri sono inseriti nel Gruppo E con gli argentini del River Plate, i giapponesi dell’ Urawa Red Diamonds, Campioni d’Asia per tre volte consecutive, e i messicani del MOnterrey. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiale club 2025: programmazione e dove vederlo

