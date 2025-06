Mondi da conoscere Non solo enogastronomia | vivai cuore verde toscano

Scopri i mondi da conoscere oltre l’enogastronomia e i vivai nel cuore verde della Toscana. Firenze, 12 giugno 2025 – Il vivaismo rappresenta un pilastro dell’economia toscana, e il nostro approfondimento su questo settore si inserisce perfettamente nell’ultima giornata di Agrofutura, il progetto editoriale e territoriale che valorizza la ricchezza culturale e imprenditoriale della regione. Il Festival, in diretta streaming, ha...

Firenze, 12 giugno 2025 – Il vivaismo è uno dei motori dell’economia toscana. E l’approfondimento sulle specifiche del comparto non poteva non chiudere la due giorni di Agrofutura, il progetto editoriale e territoriale firmato Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, finanziato dalla Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il Festival, in diretta streaming, ha ottenuto 120mila views. Moderati dalla giornalista de La Nazione Lisa Ciardi si sono confrontati il presidente del Distretto rurale vivaistico-ornamentale della provincia di Pistoia, Francesco Ferrini, il divulgatore scientifico, Marco Martinelli, il direttore generale di Giorgio Tesi Group, Marco Cappellini, Gianluca Cristoni coordinatore allestimenti verdi O2 Farm. 🔗 Leggi su Lanazione.it