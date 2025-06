Moglie pestata a sangue non rispetta il divieto di avvicinarsi alla casa | arrestato

Un dramma che si ripete: nonostante l'arresto per lesioni aggravate, un uomo viola ancora il divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia, sfidando le autorità e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Questa escalation sottolinea l'importanza di interventi più severi e di una tutela efficace per le vittime. La situazione evidenzia come, purtroppo, la giustizia a volte fatichi a fermare comportamenti violenti prima che siano troppo tardi.

Nonostante il fermo per lesioni aggravate nei confronti della moglie avvenuto solo due giorni fa, è tornato davanti alla casa di famiglia, violando apertamente il divieto imposto dal giudice. L'uomo, già destinatario di un ammonimento del Questore Paolo Sartori che gli intimava di interrompere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Moglie pestata a sangue, non rispetta il divieto di avvicinarsi alla casa: arrestato

In questa notizia si parla di: moglie - divieto - casa - pestata

Uccide la moglie davanti alla figlia di 10 anni a Settala: “Non rispettava il divieto di avvicinamento alla bambina” - Un tragico femminicidio si è consumato a Settala, Milano, dove un uomo di 50 anni ha ucciso la moglie a coltellate davanti alla figlia di 10 anni.

?? Moglie pestata a sangue, non rispetta il divieto di avvicinarsi alla casa: arrestato; Padova, aggredisce la moglie e la avvolge nel tappeto credendola morta: in cella per tentato omicidio; Novantenne pesta e minaccia la moglie: allontanato da casa. L'anziana: «Sono 50 anni che mi picchia».