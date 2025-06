Modric fa attendere il Milan | le ultime sull’arrivo del croato | CMIT

L’attesa cresce tra i tifosi del Milan: Luka Modric, il maestro croato, sembra ormai ad un passo dall’innestarsi nel cuore rossonero. Sebbene le visite mediche non siano ancora programmate, l’accordo è stato raggiunto e il suo arrivo si avvicina. Il centrocampista, simbolo di qualità e esperienza, si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della propria carriera italiana. Il futuro del Milan si arricchisce di un talento senza tempo.

Il centrocampista sarà croato, ma non è il momento delle visite mediche. I tifosi lo aspettano a braccia aperte: il punto della situazione Luka Modric al Milan è un affare chiuso da giorni. Il club rossonero e il centrocampista croato hanno trovato l’accordo per un contratto di un anno con opzione per il secondo a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Modric fa attendere il Milan: le ultime sull’arrivo del croato CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo il blitz in Croazia di Igli Tare è davvero tutto fatto, mancano solo le visite mediche prima dell’ufficialità. Visite mediche che il giocatore sembrava dover svolgere in Italia martedì scorso, poi per questioni logistiche e per ridurre il più possibile gli spostamenti del centrocampista, impegnato con la sua Nazionale, si è pensato che la scelta più giusta fosse quella di sottoporsi ai classici controlli medici di rito in Croazia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Modric fa attendere il Milan: le ultime sull’arrivo del croato | CM.IT

In questa notizia si parla di: croato - modric - milan - attendere

Modric in Serie A? Una big pensa al fuoriclasse croato: possibile colpo a parametro zero. L’indiscrezione e tutti i dettagli - Luka Modric potrebbe sbarcare in Serie A! Il Milan sta seriamente valutando di portare il fuoriclasse croato a parametro zero, un'occasione che stuzzica l'immaginazione dei tifosi.

Le visite mediche di Luka #Modric con il #Milan slittano a dopo il Mondiale per club. Il centrocampista croato ha chiesto di attendere, non per titubanza, bensì per un profondo senso di lealtà nei confronti del #RealMadrid. Vuole onorare il contratto fino alla fi Vai su X

Modric in arrivo, Reijnders in uscita. Theo tratta con l’Al-Hilal, Cambiaso il nome scelto per sostituirlo. Maignan verso l’addio, Svilar in pole per difendere i pali: il Milan cambia volto con decisione Vai su Facebook

Modric fa attendere il Milan: le ultime sull’arrivo del croato | CM.IT; Il Milan aspetta Modric, visite mediche in Croazia e poi andrà al Mondiale per Club con il Real Madrid; Milan, visite mediche per Modric in Croazia a metà settimana: il programma in vista del Mondiale per club.

Modric fa attendere il Milan: le ultime sull’arrivo del croato | CM.IT Lo riporta calciomercato.it: Il centrocampista sarà croato, ma non è il momento delle visite mediche.