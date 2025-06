Modà a San Siro la scaletta del concerto | al via ‘La notte dei romantici – Il tour’

Stasera, al cuore di Milano, l’attesa si trasforma in realtà: i Modà scaldano il palco di San Siro con il loro emozionante “La notte dei romantici – Il tour”. Dopo quasi una decade dall’ultima apparizione, la band di Kekko Silvestre torna a regalare un’indimenticabile serata a circa 50.000 fan pronti a vivere un’esperienza musicale unica. La magia del live continua…

Milano, 12 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito: questa sera, 12 giugno, i Modà saranno in concerto allo stadio San Siro di Milano con il loro ‘La notte dei romantici – Il tour’. La band capitanata da Kekko Silvestre torna, quindi, nello stadio milanese a nove anni dall'ultima volta, ovvero il 2016 ( si erano esibiti anche nel 2014, ndr). Sono previste circa 50 mila persone per una vera serata evento. I live proseguiranno poi il prossimo autunno nei palazzetti italiani. “Sono molto emozionato e spaventato perché l’ultimo concerto che ho fatto è stato due anni fa in un teatro – aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di Rtl Kekko Silvestre -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it