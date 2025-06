Mocha Mousse | a chi sta bene il colore Pantone del 2025 che Hailey Bieber ci aveva già anticipato

Il colore Pantone 2025, svelato da Hailey Bieber, è il protagonista di uno stile che unisce eleganza e calore. Questo tono sofisticato e accogliente si presta a infinite interpretazioni, dal make-up monocromatico agli abbinamenti più chic. Ideale per chi desidera un look raffinato che avvicina le tendenze alla personalità, il Pantone 2025 diventa il must-have del beauty del 2025, pronto a rivoluzionare la nostra palette quotidiana.

