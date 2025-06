MM Spa Mascolo Puntiamo su sostenibilità e innovazione

di battaglia per MM Spa Mascolo, che nel suo piano industriale 2024-2028 si impegna a rafforzare la propria leadership attraverso investimenti oltre 350 milioni di euro. La strategia abbraccia non solo il settore idrico, ma anche la rigenerazione urbana e i trasporti, puntando su sostenibilità e innovazione come pilastri fondamentali del futuro. La nostra missione è chiara: costruire città sempre più smart, efficienti e rispettose dell’ambiente, per un domani migliore.

MILANO (ITALPRESS) – “Il piano industriale 2024-2028 dimostra la solidità e la salute della nostra azienda e soprattutto ne fissa bene la missione, una società non più solo di ingegneria ma multiservizi. Punti chiave sono gli investimenti nel quinquennio, oltre 350 milioni di euro. Sono distribuiti nel settore idrico ma anche nella rigenerazione urbana della città di Milano e nel mondo dei trasporti. Sostenibilità e innovazione sono due pietre miliari del nostro piano, perchè MM si è candidata ad essere il vero partner del Comune di Milano per realizzare la transizione ecologica e soprattutto per implementare i principi di sostenibilità in campo ambientale, economico e sociale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

