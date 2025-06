Misteriosi roghi di auto nella notte a Milano | vetture divorate dalle fiamme a Sesto e Cesano Boscone

Notte di paura nel Milanese: due incendi misteriosi hanno divorato auto e provocato un effetto domino tra Sesto San Giovanni e Cesano Boscone. Mentre le autorità indagano sulle cause, il timore cresce tra i residenti, inquieti per una serie di incendi che sembrano più di un incidente che di un caso isolato. La città si risveglia sotto il segno dell’enigma, ma cosa si nasconde dietro queste fiamme? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

Milano, 12 giugno 2025 – Misteriosi roghi di auto nella notte nel Milanese. Due incendi, sulle cui cause si sta indagando, sono divampati nella notte tra l’11 e il 12 giugno. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco sono diversi i mezzi che sono andati bruciati (anche a causa dell’effetto domino innescato dal propagarsi delle fiamme). I due roghi nel Milanese, tra Sesto e Cesano Boscone. Il primo incendio si è verificato a Sesto San Giovanni (Milano) poco dopo la mezzanotte e ha interessato inizialmente un'auto. Poi le fiamme nel giro di pochi minuti si sono poi propagate ad altre due vetture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Misteriosi roghi di auto nella notte a Milano: vetture divorate dalle fiamme a Sesto e Cesano Boscone

