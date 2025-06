Missione a Dublino per Open Mind | Il futuro del lavoro passa dall’IA

La missione a Dublino di Open Mind ha acceso i riflettori sul futuro del lavoro, esplorando modelli innovativi di trasformazione digitale. Dal 9 all’11 giugno, 38 leader di Confindustria Bergamo hanno visitato le eccellenze irlandesi, immergendosi in un ecosistema all’avanguardia. Questa tappa dimostra come l’Europa stia riscrivendo le regole del lavoro di domani, perché il futuro passa dall’innovazione e dalla visione condivisa.

Dublino. Si è conclusa mercoledì 11 giugno la tappa irlandese del progetto Open Mind dal titolo “The Future of Work”, l’iniziativa di Confindustria Bergamo pensata per esplorare i modelli piĂą avanzati di trasformazione digitale applicati al mondo del lavoro. Dal 9 all’11 giugno una delegazione composta da 38 tra imprenditori, manager e rappresentanti dell’associazione ha visitato alcune delle realtĂ simbolo dell’innovazione europea: dal quartier generale europeo di Microsoft a quello di LinkedIn, fino alle sedi di Docusign e Google, in un percorso di confronto diretto con chi sta ridisegnando il modo di lavorare nelle organizzazioni complesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it